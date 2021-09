È stato raggiunto da due colpi di pistola, entrambi alla gamba destra, e poi è stato abbandonato a terra sanguinante. Ancora spari nelle strade di Anzio, questa volta nel centralissimo Corso Italia, dove ieri sera, alle 21.10 circa, un 41enne di origini marocchine è stato gambizzato da ignoti. A dare l'allarme è stato un uomo di origini tunisine che, dopo aver soccorso la vittima, ha dato l'allarme al Commissariato di Anzio. I poliziotti sono giunti immediatamente sul luogo, dove hanno trovato la vittima - un pregiudicato - stesa a terra, con due ferite da arma da fuoco, entrambe sulla gamba destra.

Tempestivo anche l'intervento dei soccorritori del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato l'uomo all'ospedale Riuniti di Anzio, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La vittima è ufficialmente fuori pericolo di vita e si prevede un periodo di ripresa di almeno 20 giorni.

Il caso, però, è da considerarsi ancora un giallo. Infatti, la vittima non ha rilasciato dichiarazioni determinanti di fronte agli agenti di polizia e anche il testimone - il tunisino che lo ha soccorso - non è stato in grado di fornire informazioni utili. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso e gli agenti ascolteranno nuovamente la vittima per ricostruire i fatti.

Al momento non è esclusa alcuna pista. Tra i possibili moventi potrebbe esserci un regolamento di conti relativo allo spaccio di droga, fenomeno che, proprio nei giorni scorsi, ha riportato la cittadina del litorale alla ribalta delle cronache nazionali e che da tempo la polizia sta combattendo con determinazione.