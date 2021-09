I Carabinieri, nel corso dell'attività effettuata unitamente a personale servizio veterinario dell'Asl RM 6, hanno trovato 8 cani adulti di varie razze e 5 cuccioli sulla terrazza di proprietà della 48enne, privi di chip identificativi, chiusi in uno spazio angusto senza ripari nonché in pessime condizioni igieniche, tra immondizia ed escrementi.

Al termine di una attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno denunciato una 48enne romana, con l'accusa di maltrattamento di animali e detenzione di animali in spazi inadeguati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli