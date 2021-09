Sul posto è inoltre intervenuto personale qualificato della Polizia Scientifica per i rilievi di rito, cui seguiranno ulteriori e approfonditi accertamenti tecnici sulla vettura – sottoposta a sequestro - finalizzati ad individuare gli autori dei fatti in argomento.

È stato quindi accertato che la macchina, una Fiat 500L, era stata rubata poco prima ed utilizzata per compiere un furto ai danni di una farmacia del litorale; infatti al suo interno è stata rinvenuta parte della refurtiva.

Alla vista della pattuglia tutti e tre gli occupanti sono scesi precipitosamente dal veicolo, riuscendo a far perdere le proprie tracce nei campi circostanti.

