Convinto che un'automobile in sosta ostruisse il passaggio dei pedoni, ieri mattina un podista si è scagliato con tono irriverente contro gli agenti della Polizia Locale che stavano rilevando un incidente stradale lì vicino e li ha insultati, accusandoli di non compiere il loro mestiere in maniera efficace. Ma quando gli uomini in divisa hanno cercato di fargli capire che le cose non stavano proprio come diceva lui e soprattutto quando lo hanno invitato a fermarsi per indentificarlo e contestargli le frasi offensive rivolte a loro, lui ha ripreso la corsetta e si è dileguato, riuscendo a seminare gli agenti che hanno cercato di rincorrerlo per un po' prima di mollare per terminare l'intervento dell'incidente.

L'incredibile episodio che testimonia la facilità con cui troppi cittadini si rivolgono senza rispetto alle forze di polizia, si è registrato ieri mattina nella zona del quartiere R6 Isonzo. In particolare la pattuglia della polizia comunale era ferma nei pressi dell'incrocio tra via Pontinia e via San Tommaso d'Aquino per fornire assistenza a due automobilisti che si erano scontrati, comunque senza riportare ferite. Nei pressi del punto dell'incidente c'era una vettura in sosta che non era parcheggiata proprio in maniera impeccabile, ma non intralciava la circolazione, tantomeno quella dei pedoni. A giudizio di un podista che si trovava a passare di lì, invece, quella vettura in sosta intralciava la pertinenza delle strisce pedonali e questo gli è bastato per inveire contro gli agenti impegnati nel servizio.