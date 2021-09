I poliziotti della squadra volante intervenuti immediatamente sul posto, individuavano ed identificavano i ragazzi, accompagnandoli presso gli Uffici della Questura, dove venivano trattenuti per il più a praticarsi e riaffidati ai genitori.

Lite tra giovanissimi nella notte tra sabato e domenica a Latina, allorché quattro ragazzi, dell'età compresa tra i 13 e i 15 anni, si sarebbero affrontati per difendere una coetanea, infastidita da uno di essi.

