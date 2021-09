Un uomo di 36 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Terracina per minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nella mattinata di venerdì ha dato una testata al volto di un poliziotto del commissariato di Terracina che era in procinto di arrestarlo dopo la denuncia di minacce di morte di un imprenditore locale.

Una reazione violenta e inaspettata da parte dell'uomo, che non ha impedito però agli agenti del commissariato di Terracina di arrestarlo.

La reazione inconsulta dell'uomo, che è stato denunciato e ora è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, gli costerà l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto era nato nella mattinata di venerdì quando, stando alla ricostruzione fornita dal commissariato diretto dal vicequestore aggiunto Irene Di Emidio, un imprenditore locale si era recato negli uffici di via Petrarca per denunciare di aver ricevuto dal 36enne minacce di morte e un'aggressione presso il proprio esercizio commerciale.