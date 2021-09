Incidente tra camion e auto questa mattina ad Aprilia all'incrocio tra via Monteverdi e via Toscanini. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 e ha coinvolto una Opel Mokka condotta da un uomo e un autoarticolato che si sono scontrati allo stop di via Monteverdi, proprio mentre stavano per immettersi su via Toscanini. A riportare i danni maggiori l'Opel Mokka, distrutta sul lato anteriore destro, fortunatamente invece i due conducenti non sembrano aver riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilevi per stabilire la dinamica dell'incidente.