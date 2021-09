Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle 12 in via Isonzo a Latina all'altezza dell'incrocio con via Priverno. Sono tre i veicoli coinvolti, fortunatamente non ci sono feriti ma un tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire alla polizia locale di Latina di eseguire tutti i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per causa da accertare una Punto che diretta da via Isonzo verso Viale Marconi è entrata in collisione con una Mazda che in direzione opposta stava girando verso via Priverno. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Land Rover parcheggiata a margine della strada, presa dalla Punto dopo il primo impatto.