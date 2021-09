Cambia il format, cambiano le finalità, ma il successo rimane invariato. Parliamo di "Franciacorta in villa", l'evento firmato Associazione Decant e patrocinato dal Consorzio Franciacorta, che si è svolto sabato sera nella splendida cornice di Villa Cantarano a Fondi.

La manifestazione, patrocinata dal Parco Naturale Regionale Monte Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Fondi, per il 2021 è stata una cena con servizio al tavolo con finalità sociali. Sempre, ovviamente, con le migliori cantine di Franciacorta protagoniste.

L'evento è stato aperto dal seminario "Millesimi di Franciacorta nelle diverse tipologie", tenuto dal giornalista, Masterclass e Sommelier A.I.S Roberto Bartolomeo Lepori.

Il contributo dei partecipanti alla cena e dei partner dell'evento servirà a supportare due progetti di solidarietà. L'incasso della serata, infatti, è stato interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana sezione di Fondi e alla Cooperativa sociale Astrolabio. In particolare saranno finanziati i progetti "Bici con defibrillatori" per il soccorso durante eventi in cui l'utilizzo di ambulanze rimane impossibile a causa della presenza numerosa di persone e ostacoli oggettivi e "Tango terapia" per ragazzi affetti da disabilità.

Gli amici della Decant ringraziano tutti coloro che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di "Franciacorta in Villa - cena per il sociale".