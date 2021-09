Per tali ragioni l'acquirente è stato segnalato amministrativamente alla prefettura competente come assuntore di sostanza, mentre lo spacciatore è stato arrestato e stamattina presso la procura della Repubblica di Velletri si sta svolgendo udienza di convalida dell'arresto e direttissima.

A questo punto il personale operante ha deciso di procedere alla perquisizione domiciliare nei termini di legge, avvenuta presso il Centro d'accoglienza "Chicco di Grano" , attuale residenza di M.A., dove è stata trovata nelle pertinenze dell'arrestato, altra sostanza per un ammontare complessivo di circa 50 grammi.

È stato arrestato con l'accusa di spaccio, un giovanissimo di origini tunisine, sorpreso ieri dalla polizia a Velletri. I fatti sono avvenuti alle 20 circa, quando il personale del commissariato di Polizia, diretto dal dottor De Bellis, stava passando in via del Fontanaccio ed all'interno del parcheggio, dietro la stazione, ha notato due uomini (classe 90 e 97) sulle scale che parlando tra loro, effettuavano un passaggio di mano di quella che sembrava essere sostanza stupefacente.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli