L'incidente che fortunatamente si è concludo senza gravi conseguenze per il conducente della piccola auto, si è verificato questa sera poco dopo le 21.30. Sul posto sono intervenuti operatori del 118 e il mezzo dei vigili del fuoco. Ancora tutta da verificare la dinamica, ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Centra una mini car nel parcheggio di via dei Mille facendola ribaltare, poi di allontana senza prestare soccorso.

