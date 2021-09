Ieri mattina è arrivato lo stop. Sospensione per cinque giorni di un negozio di alimentari di Latina finito al centro di una vicenda che risale a quasi un mese fa quando all'esterno era scoppiata una rissa. Il provvedimento è stato emesso ieri e il negozio che si trova nel cuore del quartiere Nicolosi in via Corridoni è chiuso. Ad emettere il provvedimento il Questore di Latina Michele Maria Spina alla luce delle risultanze investigative messe insieme nel corso di questi giorni.

La misura è stata notificata al titolare dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Latina. La sospensione della licenza è una decisione maturata alla luce di un episodio avvenuto poche settimane fa (lo scorso primo settembre) all'esterno dell'esercizio commerciale di generi alimentari.

In quella circostanza si erano affrontati quattro uomini che poco prima - sempre nella stessa attività commerciale - avevano acquistato degli alcolici.

Nel corso del corpo a corpo, le persone che avevano partecipato alla rissa avevano anche infranto il parabrezza di una vettura parcheggiata lungo la strada e in un secondo momento erano riuscite a far perdere le tracce e a scappare prima dell'arrivo del personale della polizia e dei carabinieri. Anche il titolare dell'attività commerciale - in passato destinatario di un provvedimento di sospensione - aveva chiuso l'attività prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: si era trattato di un tentativo per evitare le conseguenze per la sua attività. I servizi di controllo da parte degli agenti andranno avanti anche nei prossimi giorni. L'attenzione da parte degli uomini del Questore Michele Maria Spina resta molto alta in uno dei quartieri più difficili del capoluogo pontino come il Nicolosi, dove in passato sono state portate operazioni anche sul fronte del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto questo profilo i servizi vanno avanti e non si fermano. Da qui ai prossimi cinque giorni intanto per l'attività commerciale è arrivata direttamente la sospensione.