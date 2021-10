Palpeggia una studentessa alla fermata dell'autobus, i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia al lavoro per dare un volto ed un nome all'anziano molestatore. Un episodio sconcertante, quello che si è verificato ieri mattina ad Aprilia e denunciato dalla vittima stessa, una adolescente presa di mira nonostante si trovasse in pieno centro, in un orario in cui il frequente passaggio di persone e mezzi dovrebbe far desistere i malintenzionati, quanto meno per prudenza là dove non arrivano etica e buon senso.

Invece, stando al racconto della giovane, ieri mattina mentre come di consueto stava aspettando l'autobus che l'avrebbe condotta a scuola presso la fermata che costeggia la stazione centrale di Aprilia, l'uomo di mezza età, che parlava con un accento italiano, l'avrebbe avvicinata e palpeggiata nelle parti intime. Pur sotto choc per quanto accaduto e nonostante la giovane età, l'adolescente ha avuto la prontezza di spirito di reagire e allontanare il molestatore, poi ha allertato i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia chiedendo il loro aiuto. I militari sono accorsi sul posto ma al loro arrivo il molestatore, presagendo guai, era già riuscito a dileguarsi. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di fare chiarezza sull'accaduto e per cercare di identificare l'autore del gesto, basandosi anche sulla descrizione resa dalla vittima.