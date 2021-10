Attimi di paura giovedì sera in una palazzina di via Nettuno a Cisterna, per un incendio propagatosi all'interno di un appartamento al piano terra. Sono stati alcuni condomini poco dopo le 21 ad accorgersi delle fiamme, dopo aver notato una grossa colonna di fumo nero uscire dalla finestra del pian terreno che si affaccia sulla strada. Lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco, tutti i condomini sono scesi in strada. Due di loro si sono dati da fare per arginare le fiamme con tubo e secchi. Sul posto oltre allo staff del 115 del distaccamento di Aprilia anche quello del 118 di Cisterna, insieme agli agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri.

Intorno alle 23 la situazione è tornata alla normalità, con l'incendio domato e la strada nuovamente riaperta al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti: solamente le due persone che si sono adoperate per contenere le fiamme sono rimaste leggermente intossicate. Visitate dai sanitari sono poi tornate a casa.