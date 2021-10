Il coronavirus in provincia di Latina sembra aver allentanto definitivamente la sua morsa. Sono soltanto 9 i casi registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. Solo 2 nel capoluogo, 3 a Fondi, 2 a Gaeta e ad Aprilia. Non ci sono decessi come ormai accade da diverse settimane, mentre ci sono stati 2 ricoveri nelle ultime 24 ore. Sono 77 le persone giudicate guarite e 1636 i vaccinati.