Si intensificano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione di Tor San Lorenzo, diretti dal capitano Giulio Pisani, e adesso si attende la decisione del pm in merito alla posizione del figlio della donna, Fabrizio Rocchi, che proprio ieri è stato iscritto nel registro degli indagati.

È questo quanto emerso dall'autopsia eseguita questa mattina all'ospedale di Tor Vergata, sul corpo della 68enne di Ardea, vittima di omicidio. Esito che, alla luce dei fatti, rafforza la tesi del pm Antonio Bufano, della Procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Graziella Bartolotta è stata uccisa, colpita più volte in testa con un corpo contundente e lasciata a terra, nel bagno di casa sua, in una pozza di sangue.

