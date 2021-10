Una rapida ma intensa attività d'indagine della Polizia Locale di Latina ha permesso ieri di rintracciare, e assicurare alla giustizia, un giovane pirata della strada che era riuscito a dileguarsi dopo avere travolto un uomo in scooter. Agli arresti domiciliari, in attesa di convalida, è finito Cristian Liviu A., un ventenne romeno che dopo avere provocato un incidente alle porte del centro città, non solo si è sottratto alle proprie responsabilità e al dovere di soccorrere il ferito, ma scappando è persino riuscito a seminare nel traffico un altro automobilista che aveva assistito alla scena e ha cercato di seguirlo. È risultato poi che il ragazzo circolava con patente scaduta e macchina sprovvista di copertura assicurativa, circostanze che hanno motivato le esigenze cautelari.

Rintracciare il pirata della strada ieri mattina non era assolutamente facile - specie con i tempi con cui la Polizia Locale ha chiuso il caso - sebbene uno dei testimoni avesse fatto in tempo a fotografare la vettura che si era allontanata dopo lo scontro con un maxi scooter Yamaha Majesty 400 guidato da un cinquantenne: la macchina in fuga aveva la targa straniera, quindi intestata a una persona che non risulta residente nel capoluogo pontino. Oltretutto la vettura era stata parcheggiata all'interno di uno spazio condominiale recintato, difficile da notare dalla strada nonostante il danno riportato frontalmente durante l'urto. Ciò non ha permesso comunque al giovane automobilista di sottrarsi alle conseguenze del comportamento omissivo: non aveva fatto i conti con la conoscenza capillare del territorio e la caparbietà che contraddistinguono il lavoro degli agenti della Polizia Locale.