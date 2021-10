In un viale Italia particolarmente affollato per l'evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione che sostiene Damiano Coletta, c'è scappato l'incidente stradale ieri sera. Le corsie di marcia che costeggiano il lungo piazzale, infatti, non erano chiuse al traffico e transitando nel senso di marcia da piazza del Quadrato verso l'ufficio postale centrale, una vettura ha investito un bambino che si trovava in compagnia dei genitori.

Immediato l'intervento di un'ambulanza del servizio 118 che ha soccorso il ragazzino per poi trasportarlo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stato sottoposto agli accertamenti medici e alle cure del caso. Momenti di apprensione tra i numerosi presenti all'evento politico.