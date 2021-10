Tragico incidente questa mattina lungo via dei rutuli al confine tra AprilIa e il territorio di Ardea, nella provincia romana. Il sinistro ha visto coinvolto un centauro che nonostante l'intervento del 118 intervenuto anche con un elicottero ha perso la vita. Sul posto stanno operando i carabinieri e la polizia locale di Aprilia

