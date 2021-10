Tragedia a Velletri, in via Matteotti: un uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione. Immediato l'intervento del 118, che ha soccorso l'uomo, apparentemente un ex carabiniere, trovato in condizioni disperate.

Subito dopo, i soccorritori sono saliti in casa, dove hanno trovato la moglie morta in un lago di sangue. Sul posto carabinieri, polizia e 118: l'intera zona alle porte della città è transennata, l'ipotesi è di omicidio e tentato suicidio.