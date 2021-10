L'uomo, classe 1978, residente a Cisterna, già sottoposto di recente a misura di prevenzione dal Questore di Latina, era privo di patente poiché revocata e veniva pertanto denunciato sia per lo specifico reato, sia per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

Alla vista della pattuglia l'uomo si dava alla fuga per cui ne scaturiva un inseguimento, nel corso del quale più volte l'uomo alla guida rifiutava di fermarsi alle intimazioni di "ALT", conclusosi poi a Cisterna dove, l'intervento di un'altra volante, costringeva infine l'uomo ad arrestare la folle corsa.

