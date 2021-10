È stato arrestato pochi minuti fa Fabrizio Rocchi, figlio di Graziella Bartolotta, la donna di 68 anni uccisa martedì in casa sua, in via del Pettirosso ad Ardea, in zona Tor San Lorenzo.

L'uomo è stato raggiunto dai carabinieri al Centro Leonardo, per poi essere accompagnato al Comando di Anzio. L'uomo non si è fatto trovare in casa, poiché si era allontanato con il fratello a bordo di un'auto, guidata da quest'ultimo, poco prima dell'arrivo dei militari dell'Arma.

L'arresto arriva a poche ore dall'esito dell'autopsia sul corpo della donna, a seguito del quale è stata accertata la tesi dell'omicidio. La vittima è stata colpita più volte in testa con un corpo contundente.

Dalle indagini, risulta che l'unica persona ad averla vista prima del tragico ritrovamento è stato proprio il figlio, ripreso ben due volte dalle telecamere di videosorveglianza mentre entrava in casa della madre.