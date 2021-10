Arrivano le prime ipotesi, in merito alla dinamica del tragico incidente avvenuto questa notte, sulla Pontina, in cui hanno perso la vita due giovanissimi. Stando a quanto ricostruito, la Polo su cui viaggiavano le due vittime e i due amici, entrambi feriti, tutti e quattro di Anzio, avrebbe sbandato e centrato prima il guardrail e poi il new jersey, ribaltandosi più volte per poi venire centrata da una seconda vettura che sopraggiungeva.

Le vittime sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo e investite da un altro veicolo. Una scena straziante, che ha reso necessario la chiusura della strada fino a metà mattinata. Sul posto la polizia stradale di Aprilia, i. mezzi sono naturalmente posti sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo di indagine, attesi i risultati delle analisi