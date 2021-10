Dal Comando della Polizia stradale di Aprilia che tra l'altro ha verificato le condizioni del giovane, invitano a non diffondere notizie prive di riscontri soprattutto in un momento così delicato.

La notizia non trova riscontro nei fatti: Fabio Sollami è ricoverato nel Reparto di Chirurgia della clinica Città di Aprilia in codice rosso, le sue condizioni appaiono stabili.

E' stato tolto in tutta fretta il post del Nettuno calcio in cui si dava la notizia della morte del terzo 18enne che questa notte viaggiava insieme a Mattia Patriarca e Matteo La Perna sull'auto ribaltatasi sulla Pontina.

