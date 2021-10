Tragedia ad Aprilia: una ragazza di 19 anni è morta a seguito di un terribile incidente autonomo. I fatti sono avvenuti in via del Genio Civile, sulla curva che porta all'imbocco per la Pontina.

La giovane era a bordo di una vettura, che si è ribaltata e finita fuori strada. Sul posto i soccorritori del 118, vigili del fuoco e carabinieri.