I funerali si terranno domani, 5 ottobre, alle 15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma, ad Aprilia.

Le prime ipotesi sulla dinamica del terribile incidente, vogliono che Cristina possa aver perso il controllo della vettura, forse a causa di un ostacolo imprevisto, oppure per evitare un veicolo che procedeva in senso contrario.

Per la giovanissima persiana però i soccorsi si sono rivelati vani. Una volta estratta dall'ammasso di lamiere della Polo, grazie all'intervento del 115 che ha dovuto praticamente tagliare i montanti e il tetto della vettura, il personale medico ha tentato una disperata rianimazione.

I primi a soccorrerla sono stati alcuni amici che la seguivano in auto. Sul posto l'intervento di 118, vigili del fuoco e carabinieri del nucleo Radiomobile di Aprilia per i rilievi.

Si chiama Cristina Andersson la ragazza di soli 20 anni che, ieri sera, è deceduta in un terribile incidente stradale avvenuto lungo via del Genio Civile ad Aprilia.

