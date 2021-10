Il violento nubifragio che stanotte si è abbattuto tra le province di Roma e Latina fa danni anche ad Aprilia. Il nubifragio ha infatti letteralmente sradicato diversi alberi in città, come all'incrocio tra via Nerone e via Vespasiano dove un albero è crollato finendo sopra il marciapiede. Una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, fortunatamente però in quel momento nessun cittadino passava sul maricapiede. Un caso analogo si è registrato in via Acqua Solfa, nel quartiere Fossignano, dove stanotte un albero è caduto sulla strada e in altri punti della città dove si segnalano anche diversi allagamenti. Anche in mattinata le "bombe d'acqua" hanno colpito Aprilia, provocando allagamenti in diverse zone.