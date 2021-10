Stamattina i circa 1000 viaggiatori bloccati sono stati portati in bus. Il guasto ha riguardato una cabina elettrica che ha preso fuoco. Pare ci vogliono dei giorni per ripristinare la linea. La prospettiva è che resti chiusa fino al giorno 8 ottobre.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli