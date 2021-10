Una folla in lacrime si è stretta questo pomeriggio intorno al dolore della famiglia di Cristina Andersson e del suo ragazzo. Palloncini bianchi hanno saluto il feretro che lasciava la chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma su un sagrato colmo di persone. Cristina era una ragazza solare, amata. Il ricordo degli amici è quello di una ragazza d'ora, di una amica fedele, disponibile e presente. Domenica sera, dopo una giornata passata con gli amici, stava tornando a casa. Al volante della sua Polo stava raggiungendo la pontina su via del Genio Civile quando è finita fuori strada e contro un muro. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Cristina è morta a soli 20 anni, quarta vittima delle strade di Aprilia in un weekend maledetto