Viale Petrarca bloccato all'altezza di via Cicerone per una violenta carambola tra due automobili che è costata il trasporto in ospedale, in ambulanza, per uno dei conducenti e due passeggeri. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, una Jeep Renegade che percorreva viale Petrarca in direzione del centro è entrata in collisione con una Volkswagen Touran che è sbucata da via Cicerone: all'origine, a quanto apre, un mix di responsabilità. Perché se la seconda vettura non ha concesso la precedenza, la prima non viaggiava a velocità moderata visto che dopo l'impatto ha proseguito la propria marcia per diversi metri prima di girarsi. Durante i rilievi, fino alla rimozione dei veicoli che ostruivano il passaggio, è stata necessaria la chiusura della corsia di marcia interessata fino all'incrocio successivo con via Tasso.