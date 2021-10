Crolla un pezzo di asfalto sulla Pontina, chiuso il tratto da e per Terracina all'altezza del km 96+200 con il traffico deviato in entrambi i lati sulle migliare. Succede non troppo lontano da dove la Pontina cedette del tutto provocando una vittima. La zona ha registrato in diverse occasioni dei cedimenti del tratto viario, anche in passato. Anas sul posto per i rilevamenti.