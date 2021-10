Pochi bus sostitutivi alla stazione ferroviaria di Aprilia per sopperire alla sospensione delle linee ferroviare fino all'8 ottobre, nuovi disagi per i pendolari costretti ad attese e ritardi per arrivare sul posto di lavoro. E' questo che emerge dal racconto di alcuni cittadini su quanto accaduto questa mattina per usufruire del servizio messo a disposizione da Rfi. "Nella fascia delle ore 7, nella quale disponiamo solitamente di 4 treni da 1300 posti, Trenitalia ha inviato ad Aprilia solo 2 bus sostitutivi di 50 posti e non ci hanno fatto salire tutti, in modo da lasciare qualche posto libero ai pendolari di Campoleone. Io sono arrivata - spiega una pendolare - alla stazione alle ore 7.15, non mi hanno fatto salire sulla navetta perché piena e sulla Nettunense dalle 7.15 e alle ore 8.00 non è passato nessun bus Cotral per Eur Laurentina". Così solo dopo le 8.00 i pendolari in attesa da quasi un'ora sono potuti salire sul bus sostitutivo: un'odissea per chi deve andare al lavoro. "Siamo arrivati a Campoleone alle ore 8.20, in ufficio prevedo di arrivare per le ore 10".

Un problema simile anche ad altri pendolari della provincia di Latina, visto che per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e alla stazione di Torricola la circolazione ferroviaria tra Roma e Latina (linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno) è sospesa fino a venerdì 8 ottobre. "Mi hanno segnalato - continua - che anche sul primo treno arrivato questa mattina da Minturno a Latina circa 70 persone non hanno potuto usufruire del servizio navetta, perché c'erano solo 4 bus che non bastavano per tutti. E così in tanti sono stati costretti a prendere la navetta successiva delle 8.05".