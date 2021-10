Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in via Garigliano a Latina, in pieno centro, a poca distanza dallo Stadio Comunale e dalla circonvallazione.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale tre auto sono state coinvolte nel sinistro: una Fiat Punto, una Porsche e una Bmw. L'impatto è avvenuto al centro della strada. Un piccolo pezzo di strada è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi da parte degli agenti.

In base ai primi riscontri, nessuno fortunatamente è rimasto gravemente ferito nell'impatto, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Latina.

La polizia locale sta eseguendo un sopralluogo per accertare la dinamica.