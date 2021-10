"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

La Protezione Civile estende l'allerta meteo a tutta la giornata di domani. E' stato pubblicato poco fa l'allertamento del sistema di Protezione Civile regionale, secondo cui, da domani mattina (7 ottobre) e per le successive 18-24 ore, il Lazio sarà soggetto a venti forti a burrasca. specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici.

