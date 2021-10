Non sono mancati i disagi per il violento acquazzone di oggi pomeriggio a Latina. La pioggia abbondante caduta in città ha provocato infatti anche la caduta di un albero in pieno centro a Latina in via Fabio Filzi che ha centrato un'auto in sosta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la paura per molti automobilisti che stavano transitando lungo la strada è stata tanta. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti i vigili del fuoco del Comado Provinciale di Latina per la rimozione dell'albero. Non è stato l'unico intervento, un altro albero è caduto sempre oggi a poca distanza dalla strada Pontina. Anche in questo caso fortunatamente nessuno è rimasto ferito.