Sono stati sospesi altri due dipendenti della sanità pontina. Lo ha deciso la Asl Latina applicando la normativa verso il personale di ospedali, cliniche e ambulatori che non si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19. Il provvedimento di sospensione, arrivato dopo una nuova riunione della commissione aziendale (svolta il primo ottobre), è stato ufficializzato ieri con una delibera pubblicata sull'albo pretorio. L'azienda sanitaria ha reso operativo con l'atto numero 981 l'allontanamento dal luogo di lavoro di altri due operatori della sanità pontina (si tratta di un medico e di un tecnico) che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione, consapevoli delle conseguenze. In totale, finora, sono nove i dipendenti allontanati dal lavoro perché non vaccinati (tre medici, cinque infermieri e un tecnico) sospesi senza salario fino alla vaccinazione e comunque fino a nuove disposizioni.