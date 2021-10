Condanna a nove mesi di reclusione e al risarcimento del danno con una provvisionale di 25mila euro per il conducente di una Fiat Punto che il 16 aprile del 2013 provocò un incidente stradale in Toscana, a poca distanza da Grosseto, in cui rimase ferito e poi morì Andrea Bernabei, un carabiniere di 35 anni di Latina in servizio in Valle d'Aosta.

Il militare, in sella ad una moto Ducati, era stato tamponato dalla vettura guidata dall'imputato, N.B., queste le sue iniziali, 85 anni, originario di Cortona in provincia di Arezzo che era al volante dell'utilitaria. In aula il pubblico ministero nel corso dell'ultimo atto del processo, ha ricostruito i fatti e alla fine della requisitoria ha chiesto nei confronti dell'anziano la pena di un anno di reclusione ritenendolo responsabile della morte del 35enne. Al termine della camera di consiglio il giudice monocratico del Tribunale di Grosseto ha emesso la condanna.

Una volta che saranno depositate le motivazioni la difesa dell'imputato presenterà ricorso in Appello.