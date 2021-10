E' accusato di aver palpeggiato nelle parti intime la giovanissima figlia della compagna l'uomo di 51 anni interrogato nella giornata di ieri e indagato per violenza sessuale su minore e maltrattamenti. Una vicenda dai contorni ancora chiarire, visto che nell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminare Pierpaolo Bortone, il 51enne ha negato ogni addebito e ha respinto ogni accusa di abuso nei confronti della minorenne, un'adolescente di appena 12 anni che vive nel nord della provincia di Latina. L'impianto accusatorio contro l'uomo, difeso dagli avvocati del foro di Latina Amleto Coronella e Alex Capponi, è tuttavia pesante: secondo gli inquirenti l'indagato – classe 1970 - avrebbe toccato la figlia della compagna nelle parti intime durante il sonno, convinto che stesse dormendo.

