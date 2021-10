Sono stati necessari i soccorsi per un uomo di 56 anni rimasto coinvolto in un violento scontro con un'automobile mentre percorreva via Piave in sella al proprio maxi scooter. L'incidente si è registrato poco prima delle 13 all'ingresso di Latina, dov'è stato necessario l'intervento della Polizia Locale, con l'ausilizio della Volante della Questura, per i rilievi e per la gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'impatto.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il motociclo Beverly Piaggio che percorreva via Piave in direzione del centro città, si è schiantato contro la fiancata sinistra di un'automobile, una Citroen Xsara Picasso, che usciva dal parcheggio di un supermercato sul lato destro della strada e si stava immettendo nella corsia di marcia con direzione contraria al maxi scooter. A causa dell'impatto il conducente del mezzo a due ruote è volato sull'asfalto rimediando lesioni e fratture che hanno richiesto il trasporto d'urgenza, in ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.