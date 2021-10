Un piccolo passo verso la normalità per il traffico ferroviario pontino. Dalle ore 05.00 di oggi è in infatti gradualmente ripresa la circolazione ferroviaria sulle linee Roma-Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno, precedentemente sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 90 minuti. I treni a lunga percorrenza sono deviati su percorso alternativo fino alle ore 10.00.