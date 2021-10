Sono iniziati già ieri i lavori di Anas per il ripristino della carreggiata al chilometro 96+240 della Pontina, a Terracina, dopo lo smottamento dello scorso 6 ottobre. Con il coordinamento della polizia stradale, gli interventi sono iniziati. Intanto Anas ha diramato l'ordinanza con cui chiude ufficialmente entrambe le corsie dal chilometro 95+600 al chilometro 97+000 fino al 10 novembre, e indica le deviazioni previste per automobili e mezzi pesanti. Programmato anche il controllo di tenuta di tutti i ponti della Pontina. Slittano invece agli inizi di novembre gli interventi previsti per il Ponte Maggiore, sull'Appia, di competenza della Provincia.