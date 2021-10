Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri lungo la Flacca a Sperlonga. Il bilancio è di una persona gravemente ferita, trasportata in elicottero all'ospedale "San Camillo" di Roma.

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo l'ora di pranzo. Per cause da accertare, e che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia diretti dal comandante Pasquale Canzano, lungo la Flacca - nel territorio comunale di Sperlonga - è avvenuto l'incidente che ha visto coinvolte un'automobile e la bicicletta su cui viaggiava la donna rimasta ferita, una turista di nazionalità austriaca.

Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso e immediatamente sono stati allertati sia il 118 che le forze dell'ordine.

Lungo la Flacca, in una manciata di minuti, è quindi intervenuta l'autoambulanza e contestualmente, intuita da subito la gravità dell'incidente, è stata richiesta anche l'attivazione dell'elicottero per accelerare sui tempi di trasferimento della paziente in ospedale.

Dopo il primo soccorso, dunque, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale "San Camillo" di Roma, dov'è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Formia, i quali si sono occupati di tutti i rilievi necessari per ricostruire con la massima precisione possibile la dinamica dell'incidente e capire quindi cosa possa avere determinato l'impatto tra la bicicletta e l'automobile.