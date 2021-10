Una volte esperite le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Napoli – Poggioreale per permanervi a disposizione della competente A.G..

Inoltre, sono stati rinvenuti diversi monili preziosi ed orologi di lusso che, anche alla luce della genericità delle dichiarazioni dell'uomo circa la provenienza, sono stati sottoposti a sequestro. Per tale situazione all'arrestato è stato contestato l'illecito di ricettazione.

Nel corso dell'atto di polizia giudiziaria è stata inoltre rinvenuta la somma in contanti di euro 1.600, denaro sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento proprio dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile infatti, avendo avuto sommarie notizie in merito a una attività di spaccio di sostanze stupefacenti in una zona del litorale, hanno avviato una accurata indagine all'esito della quale è stato individuato un cittadino straniero quale soggetto verso il quale concentrare gli sforzi.

La Polizia di Stato di Latina, all'esito di un apposito servizio antidroga, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto il pluripregiudicato L. M., nato in Marocco nel 1976.

