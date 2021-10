Nella giornata di ieri, a Sabaudia, i carabinieri hanno tratto in arresto C. M., 38enne del posto, in esecuzione di un ordinanza emessa dal Tribunale di Latina. L'uomo, che nei mesi scorsi si era reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei propri genitori, era stato già destinatario della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese. Lo stesso, mostrando disinteresse per le restrizioni imposte, ne violava ripetutamente le prescrizioni, motivo per cui i militari di Sabaudia richiedevano una nuova misura idonea a tutelare l' incolumità delle vittime, che veniva condivisa ed accolta dall'autorità giudiziaria. pertanto su disposizione del G.i.p. Dott. Giuseppe Molfese, su richiesta del Sost. Proc. dott.ssa Martina Taglione, Il 38enne colpito dall'attuale provvedimento, è stato associato presso la casa circondariale di Napoli.