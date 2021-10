Priverno e tutta la comunità dei Monti Lepini piangono Mario Giorgi. Il professore e giornalista si è spento questo pomeriggio, all'età di 72 anni, all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Storico docente di lettere al Teodosio Rossi di Priverno, Mario Giorgi ha raccontato per anni il suo paese e tutto il territorio sulle pagine de Il Tempo e di Latina Oggi. Impossibile descrivere l'amore di Mario per la scrittura: è autore di diversi libri, era in grado di confezionare anche dieci articoli al giorno, mosso dall'enorme passione nel raccontare, informare e trasmettere. La stessa passione che, poi, hanno potuto conoscere i suoi studenti, che Mario Giorgi ha sempre accompagnato per mano, con grande umanità oltre che professionalità, nel loro percorso di crescita.

Mario Giorgi lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell'informazione, dell'istruzione e della cultura della provincia di Latina.

La redazione di Latina Oggi si stringe alla moglie Franca e ai figli Emiliano e Ivan.