Tragedia lungo la Migliara 53, nel territorio di Pontinia. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto è finita fuori strada. Nell'incidente ha perso la vita uno degli occupanti, una ragazza, mentre un'altra persona è stata trasportata in autoambulanza al "Santa Maria Goretti" di Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Croce Azzurra, i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Sabaudia che si stanno occupando dei rilievi necessari per ricostruire la dinamica.