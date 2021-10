Tragico fuori strada nel pomeriggio di ieri lungo la Migliara 53, nel territorio di Pontinia. A perdere la vita una ragazza di venti anni residente a Latina, Monica Donnarumma, per la quale sono purtroppo risultati vani i tentativi di soccorso da parte del personale medico-sanitario giunto sul posto.

L'incidente è avvenuto dopo le 16 di domenica pomeriggio. Sull'auto, una Volkswagen Lupo, viaggiavano Monica Donnarumma e un ragazzo. A un certo punto, per cause che sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, la vettura è finita fuori strada. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, si tratterebbe di un incidente autonomo.