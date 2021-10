Avrebbe colpito anche a Latina l'abile ladro di monopattini e biciclette elettrici usati, quelli venduti dai privati cittadini attraverso gli annunci sui siti internet dedicati, finito al centro di un servizio della trasmissione televisiva Le Iene di Italia Uno. Proprio lo stesso Luca Carnielli di Nettuno smascherato dall'inviato del programma di Mediaset, Luigi Pelazza, nel frattempo era già finito sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori della Polizia per almeno un episodio consumato con le stesse identiche modalità svelate durante il servizio andato in onda durante la puntata di martedì sera. La sua posizione è ora al vaglio della Questura pontina dopo la serie di denunce scattate contro di lui a Roma.



Il metodo escogitato per frodare i venditori era tanto semplice quanto geniale, tanto da essere stato replicato molte volte stando alle testimonianze raccolte dalla trasmissione di Italia Uno. L'impostore però ha commesso un errore che ha permesso a qualche utente di identificarlo, alla stessa maniera con cui è stato riconosciuto anche per il furto consumato nel capoluogo pontino. Proprio come descritto dall'inviato delle Iene, il ladro creava di volta in volta profili con nomi sempre diversi attraverso un noto portale web di annunci di vendite. Utilizzando gli account che riportavano sempre nomi di fantasia, attraverso la chat interna del sito internet, contattava gli autori degli annunci per chiedere un appuntamento, mostrandosi interessato all'acquisto di monopattini e biciclette elettrici, senza mai perdere tempo con trattative preliminari.