Numeri ancora in ribasso per quanto riguarda il coronavirus in provincia di Latina. Sono 23 i nuovi casi segnalati dal bollettino quotidiano della Asl di Latina, nove dei quali nel capoluogo. Sono 4 i contagiati ad Aprilia, 3 a Cisterna e Cori. Nella giornata di domenica una sola persona è stata giudicata guarita, mentre non ci sono stati ricoveri. Sono stati 1057 i vaccini effettuati.

Aprilia 4

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 3

Cori 3

Fondi

Formia

Gaeta

Itri

Latina 9

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 1

Sezze 1

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene