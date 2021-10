Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'espiazione della pena.

L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, verosimilmente per sottrarsi al carcere, ma le ricerche effettuate dai poliziotti della Squadra Volante, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse dinamiche relative al sottobosco di cittadini stranieri privi di regolare dimora, hanno consentito il suo rintraccio.

La Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, domenica 10 ottobre 2021, ha ritracciato e arrestato un cittadino romeno, T.C. di 41 anni, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Latina nel 2019 per espiare la pena di 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di reclusione; condanna conseguente ad una rapina del 2008.

